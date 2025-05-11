«Реал» забил «Барселоне» в пятом гостевом матче подряд в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» в эти минуты проводит матч с «Барселоной» в рамках 35-го тура испанского чемпионата по футболу. «Сливочные» открыли счёт в матче, забив каталонцам в пятом гостевом матче подряд в рамках чемпионата.

В последний раз в гостевом матче с «Барселоной» в чемпионате Испании «Реал» не забивал в декабре 2019 года, когда команды сыграли 0:0.

Отметим, что все три мяча «Реала» в этом матче забил Килиан Мбаппе.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 79 очков после 34 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.