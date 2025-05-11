«Реал» забил «Барселоне» в пятом гостевом матче подряд в чемпионате Испании
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Мадридский «Реал» в эти минуты проводит матч с «Барселоной» в рамках 35-го тура испанского чемпионата по футболу. «Сливочные» открыли счёт в матче, забив каталонцам в пятом гостевом матче подряд в рамках чемпионата.
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
5 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70' 5:3 Лопес Мартин – 90+6'
В последний раз в гостевом матче с «Барселоной» в чемпионате Испании «Реал» не забивал в декабре 2019 года, когда команды сыграли 0:0.
Отметим, что все три мяча «Реала» в этом матче забил Килиан Мбаппе.
Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 79 очков после 34 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.
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