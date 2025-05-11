Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Реал Мадрид 4:3, результат матча 35-го тура Ла Лиги 11 мая 2025 года

Хет-трик Мбаппе не помог «Реалу» обыграть «Барселону» в 35-м туре Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, забив с пенальти. На 14-й минуте Мбаппе оформил дубль. В середине первого тайма защитник хозяев Эрик Гарсия сократил их отставание в счёте. На 32-й минуте счёт в игре сравнял вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль. На 34-й минуте нападающий Рафинья вывел «Барселону» вперёд. В конце первого тайма Рафинья забил свой второй гол в матче. На 70-й минуте Мбаппе забил третий мяч «Реала» в матче, оформив хет-трик.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 82 очка после 35 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Мбаппе установил рекорд по голам в дебютном сезоне за «Реал», забив 38 мячей

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android