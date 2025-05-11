Хет-трик Мбаппе не помог «Реалу» обыграть «Барселону» в 35-м туре Ла Лиги

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, забив с пенальти. На 14-й минуте Мбаппе оформил дубль. В середине первого тайма защитник хозяев Эрик Гарсия сократил их отставание в счёте. На 32-й минуте счёт в игре сравнял вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль. На 34-й минуте нападающий Рафинья вывел «Барселону» вперёд. В конце первого тайма Рафинья забил свой второй гол в матче. На 70-й минуте Мбаппе забил третий мяч «Реала» в матче, оформив хет-трик.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 82 очка после 35 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.

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