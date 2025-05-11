Заза Джанашия: «Зенит» всё равно станет чемпионом в этом сезоне

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, в этом году всё равно «Зенит» будет чемпионом. «Краснодар» не должен быть проигрывать ЦСКА, но это футбол — кто больше хочет, тот и побеждает. Не знаю, в чём проблемы «Краснодара», это должен понимать тренер. Дай бог, чтобы они стали чемпионами, но вряд ли это случится.

«Зенит», конечно, сейчас сильнее «Краснодара». И тренер у них хороший. Не хочу говорить ничего плохого, но как футболистов подготовишь, так они и будут играть», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА.