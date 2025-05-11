«Барселона» в четвёртый раз подряд обыграла мадридский «Реал»

Каталонская «Барселона» в четвёртый раз подряд обыграла мадридский «Реал». Сегодня, 11 мая, сине-гранатовые оказались сильнее «сливочных» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Последняя победа «Королевского клуба» над «Барселоной» датируется апрелем 2024 года.

Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 82 очка после 35 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.