Флик обыграл Анчелотти четыре раза в четырёх матчах

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик, с лета 2024 года возглавляющий «Барселону», победил Карло Анчелотти, работающего с мадридским «Реалом», четыре раза в четырёх матчах. Все эти встречи состоялись в нынешнем сезоне.

Сине-гранатовые дважды выиграли у «сливочных» в испанской Примере: в 11-м туре со счётом 4:0 и в 35-м туре со счётом 5:3. Также подопечные Флика победили команду Анчелотти в финале Суперкубка Испании (5:2) и в финале Кубка Испании (3:2 д. вр.).

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда немецкого тренера набрала 82 очка за 35 матчей. «Реал» заработал 75 очков после 35 игр и располагается на второй строчке.

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