Крис Вуд повторил рекорд «Ноттингем Форест» 30-летней давности

Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд забил гол в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:2). Это позволило футболисту повторить рекорд экс-игрока «лесников» Стэна Коллимора. Об этом сообщает Tribal Football.

Вуд достиг отметки в 100 голевых действий в высшем дивизионе английского первенства (89 голов и 11 голевых передач), в нынешней кампании на его счету 20 забитых мячей. Крис стал вторым игроком «Ноттингем Форест», забившим 20 и более голов в одном сезоне АПЛ, ранее подобного достиг Коллимор в сезоне-1994/1995 (22 гола).

«Ноттингем Форест» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ (62 очка).