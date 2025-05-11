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Крис Вуд повторил рекорд «Ноттингем Форест» 30-летней давности

Крис Вуд повторил рекорд «Ноттингем Форест» 30-летней давности
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Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд забил гол в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:2). Это позволило футболисту повторить рекорд экс-игрока «лесников» Стэна Коллимора. Об этом сообщает Tribal Football.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Коуди – 16'     1:1 Гиббс-Уайт – 25'     2:1 Вуд – 56'     2:2 Буонанотте – 81'    

Вуд достиг отметки в 100 голевых действий в высшем дивизионе английского первенства (89 голов и 11 голевых передач), в нынешней кампании на его счету 20 забитых мячей. Крис стал вторым игроком «Ноттингем Форест», забившим 20 и более голов в одном сезоне АПЛ, ранее подобного достиг Коллимор в сезоне-1994/1995 (22 гола).

«Ноттингем Форест» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ (62 очка).

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