«Барселона» в четвёртый раз в нынешнем сезоне обыграла «Реал»

Каталонская «Барселона» в четвёртый раз в нынешнем сезоне обыграла мадридский «Реал» (4:3). Сегодня, 11 мая, сине-гранатовые оказались сильнее «сливочных» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025.

Ранее «Барселона» также обыграла «Реал» в матче 11-го тура чемпионата (4:0), в финале Суперкубка Испании (5:2), в финале Кубка страны (3:2).

Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 82 очка после 35 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.