«Барселона» в четвёртый раз в нынешнем сезоне обыграла «Реал»
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Каталонская «Барселона» в четвёртый раз в нынешнем сезоне обыграла мадридский «Реал» (4:3). Сегодня, 11 мая, сине-гранатовые оказались сильнее «сливочных» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025.
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70'
Ранее «Барселона» также обыграла «Реал» в матче 11-го тура чемпионата (4:0), в финале Суперкубка Испании (5:2), в финале Кубка страны (3:2).
Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 82 очка после 35 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.
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