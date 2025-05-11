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«Барселона» продлила серию без поражений в Примере до 16 матчей, обыграв «Реал»

«Барселона» продлила серию без поражений в Примере до 16 матчей, обыграв «Реал»
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«Барселона» продлила беспроигрышную серию в испанской Примере до 16 матчей, победив мадридский «Реал» в матче 35-го тура соревнования (4:3).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

В последних 16 встречах Ла Лиги команда Ханс-Дитера Флика два раза сыграла вничью и 14 раз одержала победу.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда немецкого тренера набрала 82 очка за 35 матчей. «Реал» заработал 75 очков после 35 игр и располагается на второй строчке.

В последних трёх турах чемпионата Испании сине-гранатовые встретятся с «Эспаньолом» (15 мая), «Вильярреалом» (18 мая) и «Атлетиком» из Бильбао (25 мая).

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