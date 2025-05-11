«Ливерпуль» — «Арсенал»: Мартинелли отыграл один мяч

В эти минуты идёт матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу хозяев поля.

На 47-й минуте бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли сократил отставание своей команды.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка после 35 встреч. Лондонский «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 67 очков.