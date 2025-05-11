«Ливерпуль» — «Арсенал»: Мартинелли отыграл один мяч
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В эти минуты идёт матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу хозяев поля.
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20' 2:0 Диас – 21' 2:1 Мартинелли – 47' 2:2 Мерино – 70'
Удаления: нет / Мерино – 79'
На 47-й минуте бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли сократил отставание своей команды.
Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка после 35 встреч. Лондонский «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 67 очков.
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