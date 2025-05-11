«Ротор» со счётом 4:0 разгромил «КАМАЗ» в матче 32-го тура Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах (Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.

На 18-й минуте защитник Александр Клещенко вывел «Ротор» вперёд. На 23-й минуте Глеб Шильников удвоил преимущество гостей. На 31-й минуте нападающий Максим Турищев забил третий мяч в ворота «КАМАЗа». На 90+3-й минуте гости забили четвёртый мяч. Отличился Дмитрий Лаврищев.

После этой победы в активе «Ротора» стало 47 очков. Команда поднялась на восьмое место в таблице чемпионата. «КАМАЗ» с 36 очками находится на 11-й строчке.