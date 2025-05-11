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КАМАЗ — Ротор, результат матча 11 мая 2025, счет 0:4, Первая лига 2024-2025

«Ротор» со счётом 4:0 разгромил «КАМАЗ» в матче 32-го тура Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах (Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 4
Ротор
Волгоград
0:1 Клещенко – 19'     0:2 Шильников – 23'     0:3 Турищев – 31'     0:4 Лаврищев – 90+3'    

На 18-й минуте защитник Александр Клещенко вывел «Ротор» вперёд. На 23-й минуте Глеб Шильников удвоил преимущество гостей. На 31-й минуте нападающий Максим Турищев забил третий мяч в ворота «КАМАЗа». На 90+3-й минуте гости забили четвёртый мяч. Отличился Дмитрий Лаврищев.

После этой победы в активе «Ротора» стало 47 очков. Команда поднялась на восьмое место в таблице чемпионата. «КАМАЗ» с 36 очками находится на 11-й строчке.

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