«Реал» впервые за два месяца проиграл в гостевом матче Примеры, уступив «Барселоне»

Мадридский «Реал» первый раз за два месяца уступил в гостевом матче испанской Примеры, проиграв «Барселоне» во встрече 35-го тура соревнования (3:4).

До игры с сине-гранатовыми «сливочные» последний раз проигрывали на выезде в Ла Лиге 1 марта.

«Реал» заработал 75 очков после 35 игр и располагается на второй строчке. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда немецкого тренера набрала 82 очка за 35 матчей.

В последних трёх турах чемпионата Испании мадридский клуб встретится с «Мальоркой» (14 мая), «Севильей» (18 мая) и «Реалом Сосьедад» (25 мая).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: