«Реал» впервые за два месяца проиграл в гостевом матче Примеры, уступив «Барселоне»
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Мадридский «Реал» первый раз за два месяца уступил в гостевом матче испанской Примеры, проиграв «Барселоне» во встрече 35-го тура соревнования (3:4).
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70'
До игры с сине-гранатовыми «сливочные» последний раз проигрывали на выезде в Ла Лиге 1 марта.
«Реал» заработал 75 очков после 35 игр и располагается на второй строчке. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда немецкого тренера набрала 82 очка за 35 матчей.
В последних трёх турах чемпионата Испании мадридский клуб встретится с «Мальоркой» (14 мая), «Севильей» (18 мая) и «Реалом Сосьедад» (25 мая).
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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