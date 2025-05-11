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«Реал» впервые за два месяца проиграл в гостевом матче Примеры, уступив «Барселоне»

«Реал» впервые за два месяца проиграл в гостевом матче Примеры, уступив «Барселоне»
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Мадридский «Реал» первый раз за два месяца уступил в гостевом матче испанской Примеры, проиграв «Барселоне» во встрече 35-го тура соревнования (3:4).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

До игры с сине-гранатовыми «сливочные» последний раз проигрывали на выезде в Ла Лиге 1 марта.

«Реал» заработал 75 очков после 35 игр и располагается на второй строчке. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда немецкого тренера набрала 82 очка за 35 матчей.

В последних трёх турах чемпионата Испании мадридский клуб встретится с «Мальоркой» (14 мая), «Севильей» (18 мая) и «Реалом Сосьедад» (25 мая).

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