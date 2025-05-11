«Динамо» Москва — «Спартак»: Карраскаль вывел хозяев вперёд, реализовав 11-метровый

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте матча московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль.

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.