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И. Федотов оценил решение судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» в дерби с «Динамо»

И. Федотов оценил решение судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» в дерби с «Динамо»
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Российский судья Игорь Федотов поделился мнением о пенальти, назначенном в ворота «Спартака» в начале матча 28-го тура чемпионата России с московским «Динамо». На седьмой минуте 11-метровый удар реализовал полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Проблем никаких тут нет, пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» после просмотра назначен верно. Сухой всё действие увидеть не мог, решил, что была обоюдная борьба. Но это не страшно. Левников правильно позвал посмотреть повтор. Об удалении тут говорить я бы не стал, по жёлтой и пенальти – вопросов нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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