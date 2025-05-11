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«Чудеса бывают, но не в этом случае». Мостовой — о вылете «Факела» из РПЛ

«Чудеса бывают, но не в этом случае». Мостовой — о вылете «Факела» из РПЛ
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Бывший советский и российский футболист, выступавший за московский «Спартак», Александр Мостовой отреагировал на вылет команды из Российской Премьер-Лиги.

«Большинство говорило туров шесть назад, что Факел» — первый претендент на вылет из РПЛ. Чудеса бывают, но не в этом случае. Обидно за клуб: хороший стадион, недалеко от Москвы, отличные болельщики. С другой стороны, если ты слабее, вылетаешь. Футбольный принцип никто не отменял», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Воронежская команда в 28 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место. У идущего в зоне стыковых матчей «Пари НН» на семь очков больше и матч с «Крыльями Советов» в запасе.

«Факел» играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз в 2001 году.

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