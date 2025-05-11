Анчелотти высказался о четвёртом поражении «Реала» в «эль класико» в этом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 35-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (3:4). Этот проигрыш стал четвёртым для «сливочных» во встречах с сине-гранатовыми в нынешнем сезоне.
«Давайте не будем забывать, что у нас травмированы пять защитников. Давайте помнить об этом.
Мы имели два шанса сделать счёт 4:4. Результат не является хорошим, но команда боролась до последней минуты. Это последнее «эль класико» в сезоне. Теперь нам нужно хорошо завершить сезон. Осталось три матча, и мы должны постараться выиграть их все», — сказал Анчелотти после матча с «Барселоной».
В последних трёх турах чемпионата Испании мадридский клуб встретится с «Мальоркой» (14 мая), «Севильей» (18 мая) и «Реалом Сосьедад» (25 мая).
Фанаты «Реала» вывесили баннер «Спасибо, «Интер» у базы клуба:
- 11 мая 2025
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