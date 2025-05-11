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Анчелотти высказался о четвёртом поражении «Реала» в «эль класико» в этом сезоне

Анчелотти высказался о четвёртом поражении «Реала» в «эль класико» в этом сезоне
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 35-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (3:4). Этот проигрыш стал четвёртым для «сливочных» во встречах с сине-гранатовыми в нынешнем сезоне.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

«Давайте не будем забывать, что у нас травмированы пять защитников. Давайте помнить об этом.

Мы имели два шанса сделать счёт 4:4. Результат не является хорошим, но команда боролась до последней минуты. Это последнее «эль класико» в сезоне. Теперь нам нужно хорошо завершить сезон. Осталось три матча, и мы должны постараться выиграть их все», — сказал Анчелотти после матча с «Барселоной».

В последних трёх турах чемпионата Испании мадридский клуб встретится с «Мальоркой» (14 мая), «Севильей» (18 мая) и «Реалом Сосьедад» (25 мая).

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