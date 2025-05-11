Рафинья дал однозначный ответ на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья дал комментарий касательно своего будущего в каталонском клубе.

«Что дальше? Продление моего контракта. Нелогично думать о достижении футбольных высот без «Барселоны».

Честно говоря, сейчас я наслаждаюсь всем. О таком я и мечтать не мог», — приводит слова Рафиньи Movistar.

Рафинья играет за каталонский клуб с 2022 года после перехода из «Лидса». В 54 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил 34 гола и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 80 млн. Нынешнее соглашение нападающего с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2027 года.