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«Ливерпуль» — «Арсенал»: Мерино сравнял счёт на 71-й минуте

«Ливерпуль» — «Арсенал»: Мерино сравнял счёт на 71-й минуте
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В эти минуты идёт матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:2.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20'     2:0 Диас – 21'     2:1 Мартинелли – 47'     2:2 Мерино – 70'    
Удаления: нет / Мерино – 79'

На 71-й минуте испанский футболист «Арсенала» Микель Мерино сравнял счёт.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка после 35 встреч. Лондонский «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 67 очков.

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