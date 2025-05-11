Результаты матчей Первой лиги сезона-2024/2025 11 мая

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Сегодня, 11 мая, в 32-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 11 мая:

«Урал» — «Уфа» — 2:1;

«Тюмень» — «Чайка» — 1:1;

«Алания» — «СКА-Хабаровск» — 0:4;

«Торпедо» — «Шинник» — 1:0;

КАМАЗ — «Ротор» — 0:4.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 67 очков после 32 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 61 очко. Тройку лидеров замыкает новороссийский «Черноморец», набравший 58 очков. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (27), «Алания» (26) и «Сокол» (26).