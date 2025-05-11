Александр Мостовой: смотрел матч «Барса» — «Реал» с Андреем Кириленко — фантастика!

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что смотрел матч 35-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Реалом» (4:3) в компании баскетболиста Андрея Кириленко.
«Сумасшедший матч! Мы смотрели матч в компании: вон сидит Андрей Кириленко. Могу сказать, что 90% болели за «Барсу», но я болел за интригу (смеётся). Я хотел, чтобы «Реал» сыграл вничью, но интриги больше нет. «Барса» — это фантастика.
Но три дня до этого — вылет из Лиги чемпионов. Если вы хотите на что-то претендовать, нужно либо усиливать оборону, либо играть по-другому. С «Интером» осталось пять минут — возьми мяч в руки и бегай с ним! Матч с «Реалом» — фантастика! Целых семь мячей в матче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
- 11 мая 2025
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