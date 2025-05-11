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Данил Глебов забил дебютный гол за «Динамо» в 10-м матче

Данил Глебов забил дебютный гол за «Динамо» в 10-м матче
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов забил дебютный гол за бело-голубых в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком». 25-летний футболист отметился забитым мячом на 30-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

Глебов перешёл в «Динамо» минувшей зимой из «Ростова». До матча с красно-белыми полузащитник принял участие в семи играх Российской Премьер-Лиги и в двух встречах Фонбет Кубка России.

Действующее трудовое соглашение российского игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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