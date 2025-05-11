Флик высказался о четвёртой победе «Барселоны» над «Реалом» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о победе его команды в матче 35-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (4:3). В нынешнем сезоне команда немецкого специалиста обыграла «сливочных» четыре раза во всех соревнованиях.

«Победа в четырёх «эль класико» многое значит для болельщиков. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выиграть следующий матч. Мне не всегда весело, но нравится, как выступает команда. Футбол состоит из ошибок. Наша задача — свести их к минимуму», — сказал Флик после матча.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 82 очка после 35 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.

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