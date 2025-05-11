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«Ливерпуль» нашёл замену Тренту Александер-Арнольду — L’Équipe

«Ливерпуль» нашёл замену Тренту Александер-Арнольду — L’Équipe
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«Ливерпуль» ищет замену защитнику Тренту Александер-Арнольду, который летом покинет клуб. Об этом сообщает L’Équipe. Красные уже работают над поиском замены для одного из ключевых исполнителей коллектива. Сообщается об интересе клуба английской Премьер-лиги к Жереми Фримпонгу из «Байера» и Вандерсону из «Монако».

Ранее стало известно, что футболист не продлит контракт с мерсисайдцами и покинет команду в качестве свободного агента. По слухам, игрок присоединится к «Реалу».

Отмечается, что бразилец может покинуть монегасков в случае поступления достойного трансферного предложения, но княжеский клуб не стремится расставаться с одним из своих лидеров перед следующим сезоном Лиги чемпионов. Соглашение игрока с «Монако» рассчитано до лета 2028 года.

Трент Александер-Арнольд находится в системе «Ливерпуля» с 2004 года.

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