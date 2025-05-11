Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 32-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 11 мая, завершился 32-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
10 мая, суббота:
«Енисей» — «Сокол» — 2:1;
«Черноморец» — «Балтика» — 0:0;
«Арсенал» — «Родина» — 0:1;
«Нефтехимик» — «Сочи» — 1:1.
11 мая, воскресенье:
«Урал» — «Уфа» — 2:1;
«Тюмень» — «Чайка» — 1:1;
«Алания» — «СКА-Хабаровск» — 0:4;
«Торпедо» — «Шинник» — 1:0;
КАМАЗ — «Ротор» — 0:4.
Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 67 очков после 32 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 61 очко. Тройку лидеров замыкает новороссийский «Черноморец», набравший 58 очков. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (27), «Алания» (26) и «Сокол» (26).