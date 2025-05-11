Только Месси за сезон набирал больше очков по «гол+пас» в «эль класико», чем Рафинья

Нападающий «Барселоны» Рафинья сделал семь результативных действий в четырёх матчах с мадридским «Реалом» во всех турнирах в нынешнем сезоне. В этих встречах бразильский футболист отметился пятью голами и двумя ассистами.

По данным Opta, только бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси в XXI веке набирал больше результативных баллов в «эль класико» в одном сезоне. В сезоне-2011/2012 аргентинский игрок набрал восемь очков по системе «гол+пас».

Сегодня, 11 мая, «Барселона» обыграла «Реал» в матче 35-го тура испанской Примеры со счётом 4:3. В этой встрече Рафинья оформил дубль. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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