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Только Месси за сезон набирал больше очков по «гол+пас» в «эль класико», чем Рафинья

Только Месси за сезон набирал больше очков по «гол+пас» в «эль класико», чем Рафинья
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Нападающий «Барселоны» Рафинья сделал семь результативных действий в четырёх матчах с мадридским «Реалом» во всех турнирах в нынешнем сезоне. В этих встречах бразильский футболист отметился пятью голами и двумя ассистами.

По данным Opta, только бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси в XXI веке набирал больше результативных баллов в «эль класико» в одном сезоне. В сезоне-2011/2012 аргентинский игрок набрал восемь очков по системе «гол+пас».

Сегодня, 11 мая, «Барселона» обыграла «Реал» в матче 35-го тура испанской Примеры со счётом 4:3. В этой встрече Рафинья оформил дубль. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    
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