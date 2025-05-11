Результаты матчей чемпионата Англии сезона-2024/2025 11 мая

В воскресенье, 11 мая, прошли пять встреч в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 11 мая:

«Ньюкасл» — «Челси» — 2:0;

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 0:2;

«Ноттингем Форест» — «Лестер» — 2:2;

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» — 0:2;

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 2:2.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 83 очка после 36 матчей. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 68 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ньюкасл Юнайтед», у которого 66 очков. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (22), «Лестер Сити» (22) и «Саутгемптон», у которого 12 очков.