Болельщики «Ливерпуля» освистали Трента, вышедшего на замену
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Фанаты «Ливерпуля» неодобрительным свистом отреагировали на выход защитника команды Трента Александер-Арнольда на замену в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2). Об этом сообщает Sky Sports.
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20' 2:0 Диас – 21' 2:1 Мартинелли – 47' 2:2 Мерино – 70'
Удаления: нет / Мерино – 79'
На 67-й минуте встречи Трент вышел на замену вместо Конора Брэдли. Поклонники красных ответили на это гулом и свистом.
Ранее футболист объявил об уходе из команды по окончании нынешнего сезона. По слухам, англичанин присоединится к «Реалу» на правах свободного агента. В системе мерсисайдцев исполнитель находился с 2004 года.
В нынешнем клубном сезоне в 42 матчах на счету Александер-Арнольда четыре гола и восемь голевых передач.
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