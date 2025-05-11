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Болельщики «Ливерпуля» освистали Трента, вышедшего на замену

Болельщики «Ливерпуля» освистали Трента, вышедшего на замену
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Фанаты «Ливерпуля» неодобрительным свистом отреагировали на выход защитника команды Трента Александер-Арнольда на замену в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2). Об этом сообщает Sky Sports.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20'     2:0 Диас – 21'     2:1 Мартинелли – 47'     2:2 Мерино – 70'    
Удаления: нет / Мерино – 79'

ВИДЕО

На 67-й минуте встречи Трент вышел на замену вместо Конора Брэдли. Поклонники красных ответили на это гулом и свистом.

Ранее футболист объявил об уходе из команды по окончании нынешнего сезона. По слухам, англичанин присоединится к «Реалу» на правах свободного агента. В системе мерсисайдцев исполнитель находился с 2004 года.

В нынешнем клубном сезоне в 42 матчах на счету Александер-Арнольда четыре гола и восемь голевых передач.

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