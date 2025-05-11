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Судья дважды принял решение в пользу «Реала» в матче с «Барселоной» — Archivo VAR

Аккаунт Archivo VAR в соцсети X, принадлежащий компании, специализирующейся на разборе судейских решений, разобрал два спорных эпизода, произошедших в матче 35-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Реалом» (4:3).

Согласно анализу ресурса, главный судья игры Алехандро Эрнандес неверно не поставил пенальти в ворота «сливочных» в конце встречи, когда нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес попал в руку полузащитника Орельена Тчуамени.

«Тчуамени, выставив руку и не делая никаких попыток убрать её, останавливает удар Феррана в упор. Несмотря на просьбу VAR пересмотреть эпизод, арбитр решил придерживаться своей позиции», — отмечает Archivo VAR.

Подчёркивается, что на 90+6-й минуте Эрнандес неправильно отменил гол полузащитника хозяев Фермина Лопеса за подыгрыш рукой.

«Игра рукой Фермина не соответствует пункту регламента о том, что она должна подлежать пересмотру», — отмечено в аккаунте Archivo VAR.

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