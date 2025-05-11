«Интер» обыграл «Торино» и догнал «Наполи» в таблице Серии А

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Интер». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Нерадзурри» одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 14-й минуте. Отличился полузащитник «Интера» Никола Залевски. На 49-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал албанский футболист Кристьян Аслани.

После этой победы в активе «Интера» стало 77 очков. Подопечные Симоне Индзаги находятся на второй строчке в таблице чемпионата. «Торино» с 44 очками располагается на 11-м месте. Возглавляет таблицу Серии А «Наполи», также набравший 77 очков, но сыгравший на один матч меньше.