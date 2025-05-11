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Каррагер раскритиковал фанатов «Ливерпуля», освиставших вышедшего на замену Трента

Каррагер раскритиковал фанатов «Ливерпуля», освиставших вышедшего на замену Трента
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике болельщиков мерсисайдцев, освиставших защитника Трента Александер-Арнольда, вышедшего на замену в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20'     2:0 Диас – 21'     2:1 Мартинелли – 47'     2:2 Мерино – 70'    
Удаления: нет / Мерино – 79'

«Я не считаю, что игрока, надевающего футболку «Ливерпуля» и выигрывающего в ней трофеи, следует освистывать. Освистывать своего игрока во время матча — это не по мне», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее Александер-Арнольд объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона. СМИ сообщали, что защитник присоединится к мадридскому «Реалу» грядущим летом.

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