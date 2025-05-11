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Атлетик — Алавес 1:0, результат матча 35-го тура Ла Лиги 11 мая 2025 года

Автогол Санчеса помог «Атлетику» переиграть «Алавес»
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«Атлетик» одолел «Алавес» в поединке 35-го тура испанской Примеры (1:0). Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия». Главным арбитром встречи был Хосе Мунуэра Монтеро.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Санчес – 71'    

Единственное взятие ворот в этой встрече случилось на 71-й минуте: автоголом отметился защитник Мануэль Санчес.

На 33-й минуте у команды хозяев жёлтую карточку получил Альваро Джало, у гостей на 90+4-й минуте был предупреждён Андер Гевара.

Напомним, в матче этих команд в первом круге коллективы не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счётом 1:1.

После этой игры «Атлетик» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства (64 очка), «Алавес» находится на 17-й строчке (35 очков).

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