Гол Даку на 90+1-й минуте позволил «Рубину» победить «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались казанский «Рубин» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров. Матч закончился со счётом 1:0.

На 90+1-й минуте единственный гол в игре забил нападающий хозяев Мирлинд Даку.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка за 28 матчей. «Ростов» заработал 38 очков после 28 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 28 игр.

В следующем туре казанский клуб встретится с «Химками» (17 мая), а «Ростов» сыграет с «Зенитом» (18 мая).

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