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Рубин — Ростов 1:0, результат матча 28-го тура РПЛ 11 мая 2025 года

Гол Даку на 90+1-й минуте позволил «Рубину» победить «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались казанский «Рубин» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров. Матч закончился со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Даку – 90+1'    

На 90+1-й минуте единственный гол в игре забил нападающий хозяев Мирлинд Даку.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка за 28 матчей. «Ростов» заработал 38 очков после 28 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 28 игр.

В следующем туре казанский клуб встретится с «Химками» (17 мая), а «Ростов» сыграет с «Зенитом» (18 мая).

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