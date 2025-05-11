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«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил бело-голубых вперёд в таблице РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0.

На шестой минуте матча московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил преимущество бело-голубых.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.