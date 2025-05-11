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Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 11 мая

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 11 мая
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11 мая в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игр чемпионата России 11 мая:

«Акрон» — «Ахмат» — 3:2;
«Факел» — «Локомотив» — 0:1;
«Динамо» Москва — «Спартак» — 2:0;
«Рубин» — «Ростов» — 1:0.

После 28 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после 28 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА с 55 очками. В зоне прямого вылета находятся «Факел» с 16 очками и «Оренбург» (19).

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