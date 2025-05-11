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«Арсенал» не проигрывает «Ливерпулю» в шестом матче АПЛ подряд

«Арсенал» не проигрывает «Ливерпулю» в шестом матче АПЛ подряд
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«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 36-м туре английской Премьер-лиги (2:2). «Канониры» не проигрывают «красным» уже в шести поединках АПЛ подряд.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20'     2:0 Диас – 21'     2:1 Мартинелли – 47'     2:2 Мерино – 70'    
Удаления: нет / Мерино – 79'

В предыдущих матчах этих команд в АПЛ зафиксированы следующие результаты: в сезоне-2022/2023 домашняя победа лондонцев (3:2) и ничья в Ливерпуле (2:2), в сезоне-2023/2024 ничья на «Энфилде» (1:1) и победа хозяев поля на «Эмирейтс» (3:1), в сезоне-2024/2025 оба поединка завершились со счётом 2:2.

Всего в этом противостоянии на счету лондонцев 14 побед, у мерсисайдцев таковых 17, 18 раз эти встречи завершались вничью.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 (83 очка), лондонский «Арсенал» занимает второе место (68 очков).

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