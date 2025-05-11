«Динамо» впервые за три года обыграло «Спартак» в РПЛ
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Московское «Динамо» первый раз за три года (с августа 2022-го) победило «Спартак» в Российской Премьер-Лиге, обыграв красно-белых в матче 28-го тура РПЛ со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
На шестой минуте матча московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил преимущество бело-голубых.
После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.
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