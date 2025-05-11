«Динамо» впервые за три года обыграло «Спартак» в РПЛ

Московское «Динамо» первый раз за три года (с августа 2022-го) победило «Спартак» в Российской Премьер-Лиге, обыграв красно-белых в матче 28-го тура РПЛ со счётом 2:0.

На шестой минуте матча московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил преимущество бело-голубых.

После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

Материалы по теме Данил Глебов забил дебютный гол за «Динамо» в 10-м матче

Самые титулованные футбольные клубы России: