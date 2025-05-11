«Динамо» впервые в истории обыграло «Спартак» дома в ЧР с разницей более чем в один мяч

Московское «Динамо» впервые в истории обыграло «Спартак» в домашнем матче чемпионата России с разницей более чем в один мяч. Сегодня, 11 мая, бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 2:0 в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Отметим, что ранее «Динамо» четырежды побеждало «Спартак» дома с минимальным преимуществом.

На шестой минуте матча московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил преимущество бело-голубых.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.