Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» обыграло «Спартак» в домашнем матче ЧР в четвёртый раз за 22 года

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Эта победа стала четвёртой домашней для бело-голубых над красно-белыми в рамках матчей чемпионата России за 22 года.

В 2003-м «Динамо» победило «Спартак» со счётом 3:2, в 2008-м со счётом 4:3, а в 2022 году одержало минимальную победу — 1:0.

На шестой минуте матча московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил преимущество бело-голубых.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.