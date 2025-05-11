«Спартак» не забил в ворота «Динамо» в РПЛ впервые за пять матчей

«Спартак» уступил московскому «Динамо» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2. Таким образом, красно-белые впервые за пять матчей в РПЛ не забили в ворота бело-голубых.

После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

До завершения сезона Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов» (18 мая) и подмосковными «Химками» (24 мая). В свою очередь, бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном» (18 мая), а также с «Краснодаром» (24 мая).

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