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Ролан Гусев повторил достижение Сандро Шварца в «Динамо»

Ролан Гусев повторил достижение Сандро Шварца в «Динамо»
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Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев стал вторым тренером в истории клуба, выигравшим свои первые два матча в чемпионате России, сообщает телеграм-канал Оpta Sports. Ранее это удавалось только Сандро Шварцу, который выиграл каждый из своих первых трёх матчей в 2020 году.

В своих первых двух матчах во главе клуба Гусев обыграл «Крылья Советов» (3:1) и московский «Спартак» (2:0).

1 мая московское «Динамо» объявило, что Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона. Ранее Гусев состоял в тренерском штабе Марцела Лички, который покинул бело-голубых.

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