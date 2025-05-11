«Мужики! +3 очка». Дзюба поздравил болельщиков «Акрона» с победой в матче с «Ахматом»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поздравил болельщиков с победой в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2). В этой игре 36-летний форвард отметился результативной передачей.

«Всех с важнейшей волевой победой. Растём как команда, все сражались до конца. Мужики! +3 очка!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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