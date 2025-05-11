Глава «Динамо» Гафин прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о победе бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Как и говорили, «Спартак» — самый принципиальный соперник. Мы счастливы от победы. Результат прежде всего. Команда билась, стояла до конца и заслуженно выиграла. Судейство оценю как нормальное», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

До завершения сезона Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов» (18 мая) и подмосковными «Химками» (24 мая). В свою очередь, бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном» (18 мая), а также с «Краснодаром» (24 мая).

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