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Игроки «Динамо» получат повышенные премиальные за победу над «Спартаком»

Игроки «Динамо» получат повышенные премиальные за победу над «Спартаком»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что футболисты команды получат повышенные премиальные за победу над «Спартаком» (2:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Премиальные будут. За каждую победу предусмотрены премиальные. Будут повышенные», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На шестой минуте матча московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил преимущество бело-голубых.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

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