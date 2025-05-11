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Игроки «Динамо» получат повышенные премиальные за победу над «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что футболисты команды получат повышенные премиальные за победу над «Спартаком» (2:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Премиальные будут. За каждую победу предусмотрены премиальные. Будут повышенные», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На шестой минуте матча московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил преимущество бело-голубых.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.