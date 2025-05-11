Тренер «Динамо» Гусев прокомментировал победу над «Спартаком»

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«У нас было понимание, как играет «Спартак», мы много раз с ними играли. Они не любят играть против организованных команд, старались не дать им пространства. Было переживание, смогут ли ребята за такой короткий срок всё понять. Глебов и Фомин падали в пятёрку при обороне в низком блоке.
Благодарен ребятам, что они приняли наши идеи», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.
- 11 мая 2025
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