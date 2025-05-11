«За такие жесты надо отвечать». Арбитр Федотов раскритиковал поведение Станковича

Российский судья Игорь Федотов поделился мнением о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Станковича надо было сразу удалять за его жесты. Но, возможно, недостаточно опытный резервный арбитр тут не разобрался. Вообще, Станкович на протяжении всей игры хлопал, а так делать нельзя. А потом ещё жест… Сухой мог этого не видеть, а резервный, видимо, не смог объяснить, что он намекал про деньги.

Это теперь вопрос для КДК или того, кто отвечает за жесты. Это дискредитация департамента судейства. Все прекрасно понимают, на что намекал Станкович. Это не красит наш футбол. За такие жесты надо отвечать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Самые титулованные футбольные клубы России: