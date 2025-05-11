Тренер «Динамо» Гусев: матчи со «Спартаком» — это больше чем футбол

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, что для него значат матчи с красно-белыми.

«Желание победить «Спартак» должно быть внутри, в голове. Это чуть больше, чем соперник. Такие матчи больше чем футбол и игра. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно быть готовыми. Дух и внутреннее состояние должно быть на уровне», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.