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Тренер «Динамо» Гусев: матчи со «Спартаком» — это больше чем футбол

Тренер «Динамо» Гусев: матчи со «Спартаком» — это больше чем футбол
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Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, что для него значат матчи с красно-белыми.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Желание победить «Спартак» должно быть внутри, в голове. Это чуть больше, чем соперник. Такие матчи больше чем футбол и игра. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно быть готовыми. Дух и внутреннее состояние должно быть на уровне», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

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