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«Не понимаю этот театр мимики и жестов». Гусев — о поведении Деяна Станковича

«Не понимаю этот театр мимики и жестов». Гусев — о поведении Деяна Станковича
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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на жест главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по ходу матча команд (2:0) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

Станкович получил жёлтую карточку, после чего намекнул на предвзятость судьи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

— Вы видели эмоциональную реакцию скамейки «Спартака» и жест Деяна Станковича?
— Я этот театр мимики и жестов со стороны «Спартака» не очень понимаю. Не обращал внимания, что они там машут, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

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