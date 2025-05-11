«Не понимаю этот театр мимики и жестов». Гусев — о поведении Деяна Станковича

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на жест главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по ходу матча команд (2:0) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

Станкович получил жёлтую карточку, после чего намекнул на предвзятость судьи.

— Вы видели эмоциональную реакцию скамейки «Спартака» и жест Деяна Станковича?

— Я этот театр мимики и жестов со стороны «Спартака» не очень понимаю. Не обращал внимания, что они там машут, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.