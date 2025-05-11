И. Федотов оценил попадание мяча в руку игроку «Динамо» в штрафной в матче со «Спартаком»

Российский судья Игорь Федотов оценил эпизод с попаданием мяча в руку футболисту «Динамо» в штрафной в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0). На 81-й минуте нападающий гостей Пабло Солари выполнил подачу в штрафную бело-голубых, где мяч попал в руку защитнику Хуану Касересу.

«Что касается самого эпизода, после которого взорвался Станкович, то там всё чисто. Игрок «Динамо» убирал руку вниз, контакт с рукой был, но она не отставлена в сторону. Рука расслаблена, не напряжена, нормальный игровой момент, по трактовкам это не нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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