И. Федотов оценил попадание мяча в руку игроку «Динамо» в штрафной в матче со «Спартаком»
Поделиться
Российский судья Игорь Федотов оценил эпизод с попаданием мяча в руку футболисту «Динамо» в штрафной в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0). На 81-й минуте нападающий гостей Пабло Солари выполнил подачу в штрафную бело-голубых, где мяч попал в руку защитнику Хуану Касересу.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
«Что касается самого эпизода, после которого взорвался Станкович, то там всё чисто. Игрок «Динамо» убирал руку вниз, контакт с рукой был, но она не отставлена в сторону. Рука расслаблена, не напряжена, нормальный игровой момент, по трактовкам это не нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 11 мая 2025
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:51
-
21:46
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:27
-
21:14
-
21:13
-
21:06
-
21:02
-
20:45
-
20:44
-
20:43
-
20:33
-
20:33
-
20:32
-
20:26
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:13
-
20:06
-
20:04