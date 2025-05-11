В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по матчу с «Локомотивом»

В пресс-службе воронежского «Факела» заявили, что обратятся в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по итогам матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Клуб планирует обратиться в ЭСК по поводу двух эпизодов, произошедших во время матча со столичным «Локомотивом». Так, на восьмой минуте игры игрок железнодорожников Сергей Пиняев выставляет локоть в сторону и попадает игроку воронежской команды Вячеславу Якимову по лицу. На 21-й минуте встрече ситуация практически повторилась, но теперь уже защитник «Локомотива» Егор Погостнов отмахивается рукой и попадает в лицо Алексея Каштанова. Оба момента были зафиксированы в штрафной столичной команды. Однако арбитр матча Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» ни в одном из указанных эпизодов. Судьи VAR также почему-то решили не вмешиваться в ход игры», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе «Факела».