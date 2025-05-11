Станкович жестом намекнул на предвзятость судьи в матче «Спартака» с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович показал жест в адрес арбитра, намекающий на его предвзятость, после решения не назначать 11-метровый удар в ворота московского «Динамо» в очном матче команд в 28-м туре чемпионата России (0:2). В качестве главного судьи встречи выступил Алексей Сухой.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

На 81-й минуте нападающий гостей Пабло Солари выполнил подачу в штрафную бело-голубых, где мяч попал в руку защитнику Хуану Касересу. После этого сербский тренер призвал рефери проверить данный эпизод, за что получил предупреждение. После того как Станковичу показали жёлтую карточку, он показал жест, имитирующий отсчёт денежных купюр, в сторону скамейки запасных соперника.

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