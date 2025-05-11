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«Ливерпуль» и «Арсенал» в третий раз подряд сыграли вничью на «Энфилде» в АПЛ

«Ливерпуль» и «Арсенал» в третий раз подряд сыграли вничью на «Энфилде» в АПЛ
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«Ливерпуль» и «Арсенал» не выявили победителя в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Это третий ничейный результат в матче этих команд кряду в рамках высшего дивизиона английского первенства на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде».

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20'     2:0 Диас – 21'     2:1 Мартинелли – 47'     2:2 Мерино – 70'    
Удаления: нет / Мерино – 79'

В сезоне-2022/2023 коллективы сыграли со счётом 2:2, в сезона-2023/2024 был зафиксирован счёт 1:1, в нынешней кампании также на табло был результат 2:2.

Крупнейшая победа «Арсенала» в этом противостоянии произошла в сезоне-2014/2015 (4:1), а в сезоне-2018/2019 «Ливерпуль» добился наиболее крупной победы над лондонцами (5:1).

«Ливерпуль» ранее досрочно стал чемпионом Англии, в активе команды после 36 туров 83 очка, «Арсенал» находится на втором месте (68 очков).

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